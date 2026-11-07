МИД РФ прокомментировал размещение иностранных войск в Украине

Развертывание иностранных войск в Украине категорически неприемлемо и де-факто будет означать прямую военную интервенцию. С таким заявлением выступили в МИД России, подчеркнув, что размещением "многонациональных сил" в Украине Лондон и Париж стремятся сохранить плацдарм для противодействия Москве. Любые зарубежные подразделения станут законными целями для российских военных.

При этом стало известно, что партия норвежских истребителей F-16 могла так и не добраться до Украины, несмотря на обещания правительства передать их еще в июле 2024 года. Актуальный статус, боеготовность и местонахождение самолетов остаются неизвестными, пишет норвежская газета Steigan.