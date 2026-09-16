МИД России жестко отреагировал на курс США по милитаризации космоса

Вашингтон взял открытый курс на милитаризацию космоса. Как пишет Wall Street Journal, Белый дом пытается сделать размещение оружия на орбите привычной нормой своей оборонной политики.

Американские чиновники цинично называют это "инструментом сдерживания". В Москве на подобные заявления отреагировали жестко.

В МИД России подчеркнули: публичные признания Пентагона лишь подтверждают давние планы США по выводу ударных систем за пределы Земли.