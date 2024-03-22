МИД Беларуси: Чудовищный теракт в Москве не может иметь оправданий

Министерство иностранных дел Беларуси выступило с заявлением в связи с террористическим актом в Москве, сообщает БЕЛТА.



"Мы с глубокой болью следим за происходящим в Москве. Этот чудовищный террористический акт не может иметь оправданий. Мы вместе с братским российским народом в эти трудные минуты. Желаем удачи спасательной операции. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявили в ведомстве.



Как сообщалось, 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" подмосковного Красногорска произошла стрельба. По словам очевидцев, в результате взрыва и стрельбы есть погибшие и пострадавшие.

