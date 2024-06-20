МИД Беларуси и России представили первый совместный доклад о ситуации с правами человека в мире

Западное лицемерие и двойные стандарты. Министерства иностранных дел Беларуси и России представили первый совместный доклад о ситуации с правами человека в мире. Подробности в сюжете Яны Менделевой.

Факты уже на столе. МИД Беларуси и России представили первый совместный доклад о ситуации с правами человека за рубежом. Внутри реальные примеры из недавнего прошлого и настоящего. Непредвзятый обзор и подробное описание вызовов и угроз, с которыми ежедневно сталкивается современное международное сообщество.

Еще одна попытка привлечь внимание к тому факту, что на сегодняшний день, к сожалению, стараниями группы стран сфера прав человека имеет все меньше и меньше общего с реальной заботой о правах человека и все больше превращается в инструмент оказания давления, шельмования неугодных государств и наглого неприкрытого вмешательства во внутренние дела. Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси

Не аргументы, а доказательства, которые наглядно демонстрируют, что для западных "образцовых демократий" в принципе характерны расистские, неоколониальные, реваншистские взгляды.

Западные страны сейчас ведут себя фактически как колонизаторы с Россией, с Беларусью, фактически со всеми странами бывшего Советского Союза. Они считают, что страны должны подчиняться и делать, как они хотят. Йохан Бекман, политолог, доктор общественно-политических наук (Финляндия)

Основные проблемы в области прав человека в мире исходят из стремления определенной группы стран "навязать конъюнктурные интересы другим государствам под видом неких универсальных норм".

Это исследование, которое подготовлено совместными усилиями МИД двух стран, в отличие от аналогичных американских, европейских изысканий, не имеет цели нравоучения или морализаторства. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Обзор представлен в отношении более чем 40 стран. Среди них много государств Евросоюза (в том числе соседи Беларуси). Только по Латвии более 80 страниц, на которых подробно расписаны нарушения : и акты по перезахоронению останков советских военнослужащих, и шествия в честь легионеров СС (в ходе которых публично демонстрируются награды и символика нацистов, хотя в Латвии эта символика официально запрещена). А вот за "пророссийские" репосты - политические мотивированные преследования и жестокие задержания. Более того, белорусские пограничники регулярно находят избитых мигрантов на границах со странами Прибалтики.

Польские власти, помимо прочего, делают все возможное для фальсификации истории Второй мировой войны, безответственно полагая, что это будет способствовать улучшению имиджа страны.

Я не могу смотреть на то, что делают с памятниками, с могилами советских солдат. Я считаю, что слова "история" и "политика" не должны стоять рядом. Чтобы внешняя современная политика Польши по отношению к Украине была согласна тем идеям, поляки прибегают к замалчиванию всех острых и страшных событий, которые имели место в годы Второй мировой войны. Я имею в виду волынскую резню. Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu

К слову, самой Украине, в которой обеляют нацистских преступников и фашистских приспешников, в докладе посвящены 192 страницы. Более 170 страниц отведены США, где по-прежнему не решены проблемы с расизмом, ущемлением социальных и экономических прав, издевательствами в тюрьмах, в сфере миграционного законодательства и полицейского насилия. Двойные стандарты Запада уже трещат по швам.

К сожалению, права человека в условиях отсутствия объективной информации превращаются в инструмент давления. В этой ситуации Республика Беларусь и Российская Федерация исходят из того, информация об этой ситуации будет способствовать доверительному и уважительному диалогу. Не такому диалогу, когда одни государства говорят другим что делать, а такому, который бы позволял увидеть лучшие механизмы, методы работы, гарантии прав и свободы гражданам. Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований