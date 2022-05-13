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МИД Беларуси рекомендует не посещать Шри-Ланку

В Шри-Ланке на фоне углубляющегося экономического кризиса продолжаются массовые беспорядки. Ранее демонстранты предпринимали попытки штурма правительственных зданий, поджигали автомобили и автобусы, разбивали окна и нападали на правоохранителей. В связи с этим МИД Беларуси настоятельно не рекомендует в ближайшее время посещать эту страну. Белорусам, находящимся вШри-Ланке, следует соблюдать правила, установленные ланкийскими властями, а также избегать мест массового скопления людей.

Телефон экстренной связи для белорусских граждан в Шри-Ланке +919999 46-64-45

Для экстренной связи следует обращаться в посольство Беларуси в Индии. В МИД напоминают: на стартовых страницах веб-сайтов всех белорусских загранучреждений размещены телефоны для экстренной связи граждан с сотрудниками дипмиссий.

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