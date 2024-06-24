МИД: белорусов среди погибших в результате теракта в Дагестане нет

Белорусов среди погибших в результате теракта в Дагестане нет, об этом сообщили в МИД нашей страны. Посольство Беларуси находится в постоянном контакте с местными правоохранительными органами, уточняет информацию по наличию наших граждан среди пострадавших и в случае необходимости готово оказать возможную консульско-правовую помощь.

Накануне вечером вооруженные бандиты напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Преступники пытались бежать, но их блокировал спецназ. Пять террористов ликвидировали. Еще несколько удалось задержать. Пособников ищут. По данным Следственного комитета России, в результате нападения погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских, в том числе священник. В республике трехдневный траур.