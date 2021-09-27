МИД Франции призвал оценить AUKUS на предмет последствий его деятельности

МИД Франции призвал оценить военный альянс Австралии, Великобритании и США - АУКУС - на предмет последствий его деятельности для режима нераспространения ядерного оружия.



По мнению экспертов, создание американцами нового военного союза (совместно с британцами и австралийцами) выглядит не просто как очередной военно-политический и военно-технический союз. Это финальная стадия принижения европейской роли на мировой арене! После Брексита Лондон и Вашингтон еще раз доказали, что не видят особых перспектив в Европе как в цельном геополитическом игроке. ЕС для США важен в первую очередь как плацдарм для возможных действий против России, или как рынок сбыта.