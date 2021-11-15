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МИД Германии опроверг слухи об отправке автобусов для перевозки беженцев через Польшу

В Германии развенчали польские фейки. В МИД страны опровергли слухи об отправке автобусов для перевозки беженцев через Польшу. "Кто бы ни распространял эту ложь, подвергает людей большой опасности",- отметили в заявлении. Напомним, ранее в телеграм-каналах беженцев, к созданию которых причастны и сами польские структуры, начали постить фейки про акцию "Вперед до Германии!".

Якобы польское правительство доставит к лагерю много автобусов, которые заберут беженцев и довезут прямо до границы с Германией. Вот только заявления оказались ложью. Однако сама ситуация с польскими телеграм-каналами - плохой предвестник. Мы это уже проходили.

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