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МИД: Информации о наличии пострадавших в результате наводнения в Армении не поступало
Информации о наличии пострадавшихв результате наводненияв Армении не поступало. Об этом БЕЛТА сообщили в МИД Беларуси.
"Посольство Беларуси в контакте с компетентными органами Армении, информация о пострадавших в результате наводнения белорусских гражданах не поступала. Желаем армянскому народу стойкости в преодолении природного бедствия", - заявили в МИД.
Как сообщало РИА Новости, наводнение разрушило здания и инфраструктуру, повредило дороги и мосты. Сотни человек эвакуированы, есть один погибший.
"Из опасных районов были эвакуированы 232 гражданина: 28 - из гостиничного комплекса "Туфенкян", 62 - из города Ташир, 22 - из Алаверди, 110 - со станции Санаин, - приводятся предварительные данные в пресс-релизе службы. - Двое - из города Дилижан, семеро - из Айрума, один - из поселка Агарцин".
Более 300 человек задействованы в спасательных работах. Соответствующее подразделение перешло на усиленный вариант несения службы. В районе продолжаются спасательные и аварийно-восстановительные работы.
Ранее агентство ТАСС сообщало об одном погибшем и одном пропавшем человеке, который упал в реку.
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