МИД: Информации о наличии пострадавших в результате наводнения в Армении не поступало

Информации о наличии пострадавшихв результате наводненияв Армении не поступало. Об этом БЕЛТА сообщили в МИД Беларуси. "Посольство Беларуси в контакте с компетентными органами Армении, информация о пострадавших в результате наводнения белорусских гражданах не поступала. Желаем армянскому народу стойкости в преодолении природного бедствия", - заявили в МИД.

Как сообщало РИА Новости, наводнение разрушило здания и инфраструктуру, повредило дороги и мосты. Сотни человек эвакуированы, есть один погибший.



"Из опасных районов были эвакуированы 232 гражданина: 28 - из гостиничного комплекса "Туфенкян", 62 - из города Ташир, 22 - из Алаверди, 110 - со станции Санаин, - приводятся предварительные данные в пресс-релизе службы. - Двое - из города Дилижан, семеро - из Айрума, один - из поселка Агарцин".



Более 300 человек задействованы в спасательных работах. Соответствующее подразделение перешло на усиленный вариант несения службы. В районе продолжаются спасательные и аварийно-восстановительные работы.



Ранее агентство ТАСС сообщало об одном погибшем и одном пропавшем человеке, который упал в реку.

