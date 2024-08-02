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МИД Ирана: Израиль "перешел красную черту", убив Ханию
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о неотъемлемом праве Тегерана ответить Израилю на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщается в заявлении МИД исламской республики, Багери Кани подчеркнул, что Израиль “перешел красную линию”, убив Исмаила Ханию и поставив под угрозу безопасность и стабильность в мире и регионе, поэтому Исламская Республика Иран, без сомнения, “воспользуется своим неотъемлемым и законным правом на защиту своей территориальной целостности и национальной безопасности”.
Иранский дипломат, “поблагодарив Россию как председателя Совета Безопасности ООН за поддержку заявки Ирана о проведении внеочередного заседания Совбеза (31 июля), подверг осуждению действия США и европейских стран, которые не осудили убийство Исмаила Хании в Тегеране, и подчеркнул, что сотрудничество между Москвой и Тегераном может остановить агрессивные действия сионистского режима (имеется в виду Израиль), ставящие под угрозу мир и стабильность в регионе”.
МИД РФ ранее сообщил, что в ходе переговоров Лавров и Багери Кани осудили убийство Хании в Тегеране.
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