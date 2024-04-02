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МИД Ирана предпримет решительные действия в ответ на удар Израиля

В МИД Ирана заявили, что оставляют за собой право предпринять решительные действия в ответ на удар Израиля по району на западе Дамаска, где находится посольство и консульство Ирана.

Представитель ведомства подчеркнул, что "решение о типе реакции и наказании" будут принимать власти страны. Осудила атаку израильских ВВС и шиитская организация "Хезболла". В заявлении партии отмечается, что это "преступление не останется без ответа, Израиль ждет возмездие".

По сообщениям телеканала Аль Хадах число жертв авиаудара выросло до 11. Само здание дипмиссии практически разрушено.

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