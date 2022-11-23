МИД Ирана заявил о проваленном заговоре

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан объяснил, что заговор, который должен был развалить страну и развязать террористическую войну, провалился, пишет sb.by. со ссылкой на РИА Новости.

Абдоллахиан отметил, что в последнее время работа западных спецслужб достигла своего пика и вместе с этим в стране активизировались террористические и антииранские группировки, как в провинции Курдистан.