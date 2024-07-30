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МИД Израиля призвал исключить Турцию из НАТО
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке - МИД Израиля призвал исключить Турцию из НАТО. Дипломаты израильского внешнеполитического ведомства получили инструкции срочно вступить в контакт со всеми членами военного блока, сообщает "Иерусалим Пост".
Такой шаг Тель-Авив предпринял после слов турецкого лидера о возможном введении войск страны на территорию Израиля. Свое заявление Эрдоган сделал на фоне массированной и непропорциональной атаки ЦАХАЛ на Ливан(из-за событий на Голанских высотах, причастность к которым официальный Бейрут опроверг).
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