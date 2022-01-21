МИД Казахстана ответил на выдуманные обвинения Евросоюза

Резолюция Европарламента по ситуации в Казахстане носит предвзятый характер. Об этом заявили в МИД страны. Внешнеполитическое ведомство республики считает неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования. Ранее власти Казахстана в очередной раз подчеркнули, что готовы поделиться результатами расследования с международной общественностью. Однако, как показывает практика, прогрессивным демократиям они не нужны.