3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
МИД Казахстана ответил на выдуманные обвинения Евросоюза
Резолюция Европарламента по ситуации в Казахстане носит предвзятый характер. Об этом заявили в МИД страны. Внешнеполитическое ведомство республики считает неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования. Ранее власти Казахстана в очередной раз подчеркнули, что готовы поделиться результатами расследования с международной общественностью. Однако, как показывает практика, прогрессивным демократиям они не нужны.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов