МИД Казахстана: Республика сохранит миролюбивый внешнеполитический курс

МИД Казахстана заявил, что республика сохранит миролюбивый внешнеполитический курс с соблюдением всех международных обязательств. Накануне исполняющий обязанности президента Казахстана до следующих выборов Касым-Жомарт Токаев принес присягу. По его инициативе столица государства Астана переименована в Нурсултан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.



Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Казахстана. Глава государства убежден, что двустороннее плодотворное сотрудничество будет и впредь развиваться в духе стратегического партнерства и доверия.