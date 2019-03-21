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МИД Казахстана: Республика сохранит миролюбивый внешнеполитический курс

МИД Казахстана заявил, что республика сохранит миролюбивый внешнеполитический курс с соблюдением всех международных обязательств. Накануне исполняющий обязанности президента Казахстана до следующих выборов Касым-Жомарт Токаев принес присягу. По его инициативе столица государства Астана переименована в Нурсултан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Казахстана. Глава государства убежден, что двустороннее плодотворное сотрудничество будет и впредь развиваться в духе стратегического партнерства и доверия.

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