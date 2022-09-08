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МИД Китая подсчитал реальную стоимость геополитики США
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал число пострадавших в Афганистане из-за США.Об это сообщает РИА Новости.
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, который наглядно показал, чем заплатил Афганистан за провальную внешнюю политику США.
"Цена войны США в Афганистане", -подписал дипломат.
По данным, представленным китайским чиновником, за 20 лет присутствия США в Афганистане были убиты 2448 американских солдат, 69 тысяч афганских военных, 51 тысяча мирных жителей, еще пять миллионов афганцев стали беженцами.
В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Фото:AP Photo
/Andy Wong
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