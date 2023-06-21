3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
МИД Китая выразил протест в связи с высказыванием Байдена
Джо Байден снова оскандалился, на этот раз грубо нарушив дипломатический этикет. МИД Китая выразил протест из-за слов американского президента, который назвал Си Цзиньпина диктатором.
Во время выступления в Калифорнии Байден заявил, что лидер КНР не знал о местонахождении сбитого над США китайского аэростата и о том, что он отклонился от курса. И добавил: не знать о том, что происходит, - "позор для диктаторов".
Скандал произошел сразу после окончания визита в Пекин госсекретаря США, который заявил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня и не хочет конфликтовать с Китаем. Он также пригласил главу МИД КНР побывать в Штатах, и приглашение было принято, однако Байден смог одним словом вернуть напряженность в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей