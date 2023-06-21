МИД Китая выразил протест в связи с высказыванием Байдена

Джо Байден снова оскандалился, на этот раз грубо нарушив дипломатический этикет. МИД Китая выразил протест из-за слов американского президента, который назвал Си Цзиньпина диктатором.

Во время выступления в Калифорнии Байден заявил, что лидер КНР не знал о местонахождении сбитого над США китайского аэростата и о том, что он отклонился от курса. И добавил: не знать о том, что происходит, - "позор для диктаторов".



