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МИД Китая жестко ответил на западную политику вмешательства и дезинформации

Ранее ЕС и США на Совете по торговле и технологиям в Швеции раскритиковали действия Пекина на международном рынке, а также обвинили Китай в содействии России в конфликте в Украине. По мнению китайского руководства, их страна стала "жертвой дезинформации", а также нерыночных методов борьбы США.

Мы предлагаем им начать с себя, прекратить односторонние санкции и политику вмешательства под предлогом национальной безопасности, прекратить проведение дискриминационной и дифференцированной политики, прекратить злонамеренное подавление предприятий других стран.
Мао Нин, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая

Накануне США сообщили о готовящейся торговой сделке с Тайванем. Официальная представительница МИД предостерегла Вашингтон от заключения сделок с регионом, который Пекин считает частью своей территории в соответствии с принципом "одного Китая".

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