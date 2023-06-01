МИД Китая жестко ответил на западную политику вмешательства и дезинформации

Ранее ЕС и США на Совете по торговле и технологиям в Швеции раскритиковали действия Пекина на международном рынке, а также обвинили Китай в содействии России в конфликте в Украине. По мнению китайского руководства, их страна стала "жертвой дезинформации", а также нерыночных методов борьбы США.