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МИД КНР: независимость Тайваня означает войну

Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не допустит сепаратистской деятельности, направленной на его "независимость". Независимость Тайваня означает войну и никоим образом не совместима с миром в Тайваньском проливе. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая.

Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР:
Американские военные, заявляя, что они гарантируют мир и стабильность в регионе, ведут себя недобросовестно под предлогом защиты экс- территориальности. Заявляя, что они якобы защищают безопасность союзников, США фактически стали источником неуверенности для этих самых союзников.Пекин в очередной раз призвал жителей острова выступить против идей независимости и способствовать возвращению отношений между двумя сторонами пролива на путь мирного развития.

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