МИД КНР: независимость Тайваня означает войну

Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР:

Американские военные, заявляя, что они гарантируют мир и стабильность в регионе, ведут себя недобросовестно под предлогом защиты экс- территориальности. Заявляя, что они якобы защищают безопасность союзников, США фактически стали источником неуверенности для этих самых союзников. Пекин в очередной раз призвал жителей острова выступить против идей независимости и способствовать возвращению отношений между двумя сторонами пролива на путь мирного развития.

