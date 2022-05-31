МИД Латвии за однополые браки

МИД Латвии выступил за узаконивание однополых союзов. Глава ведомства Ринкевичс призвал Сейм принять законопроект о гражданском союзе, который предусматривает возможность регистрации однополых отношений, как можно раньше - уже 2 июня. Аргумент - максимально привязать Латвию к европейским ценностям, чтобы быть полноправным членом европейской семьи. Пока в Латвии однополые союзы запрещены - как в форме партнерств, так и в форме браков. Последние запрещает Конституция.

