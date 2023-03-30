МИД Латвии запугивает "белорусским режимом и суровыми кэгэбэшниками"

Достается от властей коренным латышам, которые осмелились ездить в соседнюю Беларусь. МИД Латвии в очередной раз запугивает граждан "белорусским режимом и суровыми кэгэбэшниками", которые так и норовят задержать гостя за покупкой куличей и предъявить обвинение в шпионаже. А если не задержат, то завербуют. Еще здесь якобы могут предъявить ложное обвинение в нарушении местных законов и арестовать, заявляет МИД Латвии. Однако количество латвийцев, которые посещают Беларусь по безвизу, не снижается, а к Пасхе только увеличится. По информации белорусского погранкомитета, более 96 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз с начала года.