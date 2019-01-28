МИД Македонии анонсировал подписание протокола о вступлении в НАТО

Ожидается, что документ будет подписан уже на этой неделе. Затем протокол должны одобрить парламенты стран - членов Североатлантического альянса. Напомним, путь в НАТО для Скопье открылся после ратификации Афинами Преспанского соглашения. Согласно документу бывшая югославская республика обязалась изменить свое название на Республика Северная Македония. В Греции существует одноименная область, а следовательно, и македонцами могут называться только жители этого региона. Исторический спор между странами длился почти 30 лет.