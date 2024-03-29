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МИД Молдовы: группа детей хоровой студии "Рапсодия" - в безопасности, продолжает путь домой
Спустя двое суток неизвестности и мытарств, ситуация все-таки разрешилась. МИД Молдовы, выдержав длительное молчание, сообщил, что группа детей хоровой студии "Рапсодия" - в безопасности, продолжает путь домой". Правда, сделано это было после того, как появилась частная инициатива с альтернативным вариантом доставки детей на родину. Вот что сообщил нашему каналу временный поверенный в делах Молдовы в Беларуси.
Ситуация сегодня решилась оперативно, благодарность белорусской стороне, которая сегодня оказала такую помощь и приютила, накормила наших детей, они немножко пришли в себя, потому что были уставшие. Спасибо большое.
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