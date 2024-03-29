МИД Молдовы: группа детей хоровой студии "Рапсодия" - в безопасности, продолжает путь домой

Ситуация сегодня решилась оперативно, благодарность белорусской стороне, которая сегодня оказала такую помощь и приютила, накормила наших детей, они немножко пришли в себя, потому что были уставшие. Спасибо большое.

Николай Мыйня, временный поверенный в делах Молдовы в Беларуси