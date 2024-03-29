МИД Молдовы отреагировал на ситуацию с автобусом с детским хором

Внешнеполитическое ведомство Молдовы прокомментировало инцидент с автобусом с молдавскими детьми, который почти двое суток польские и литовские пограничники не пропускают через границу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информационный портал Point.md.

В ведомстве утверждают, что автобусу не разрешили проехать из-за отсутствия лицензии перевозчика. В МИД также отметили, что посольство Молдовы в Вильнюсе находится в постоянном контакте с пограничными властями Литвы, чтобы способствовать быстрому разрешению ситуации и получению необходимых разрешений в кратчайшие сроки.

Как сообщалось ранее, польские и литовские пограничники уже практически двое суток не пропускают через границу автобус с детским музыкальным коллективом из Молдовы. Дети выступили сначала в Польше, а затем в Минске. Однако попытки вернуться обратно домой в Молдову на этом же автобусе не увенчались успехом. В проезде отказали сначала польские, а затем литовские пограничники, продержав ребят на границе всю ночь.