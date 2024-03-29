3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
МИД Молдовы отреагировал на ситуацию с автобусом с детским хором
Внешнеполитическое ведомство Молдовы прокомментировало инцидент с автобусом с молдавскими детьми, который почти двое суток польские и литовские пограничники не пропускают через границу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информационный портал Point.md.
В ведомстве утверждают, что автобусу не разрешили проехать из-за отсутствия лицензии перевозчика. В МИД также отметили, что посольство Молдовы в Вильнюсе находится в постоянном контакте с пограничными властями Литвы, чтобы способствовать быстрому разрешению ситуации и получению необходимых разрешений в кратчайшие сроки.
Как сообщалось ранее, польские и литовские пограничники уже практически двое суток не пропускают через границу автобус с детским музыкальным коллективом из Молдовы. Дети выступили сначала в Польше, а затем в Минске. Однако попытки вернуться обратно домой в Молдову на этом же автобусе не увенчались успехом. В проезде отказали сначала польские, а затем литовские пограничники, продержав ребят на границе всю ночь.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
Другого флага нам не надо! Спортивная общественность поддержала смелую белоруску
От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов