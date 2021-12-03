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МИД Норвегии призывает НАТО не приближаться к границам России
В Норвегии предпочитают не допускать иностранные армии на свою территорию. Осло выступает против присутствия войск союзников по НАТО вблизи границ с Россией. Об этом заявила глава МИД страны. Военное присутствие на границе важно, отметила министр, но обеспечивать его Норвегия будет самостоятельно, с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Военные силы альянса должны держаться на некотором расстоянии от приграничных норвежско-российских регионов. Данный вопрос норвежская сторона планирует поднять в ходе переговоров с США и Великобританией.
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