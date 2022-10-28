МИД Польши опубликовал полный список требований к Германии за ущерб от Второй мировой - на что намекнули в ответ

В опубликованномсписке -возмещение материальных и нематериальных убытков в размереболее одного триллиона долларов, компенсация жертвам немецкой агрессии причиненного им ущерба, принятие мер по возвращению культурных ценностей, которые были похищены из Польши и находятся в Германии.Ранее в Берлине подчеркнули, что Германия уже возместила все убытки и напомнили об отказе Польши от репараций в 1953 году, а также дали понять: в ответ на политический шантаж Польша может столкнуться с противоположными мерами, например, требованиями пересмотра польско-немецкой границы.