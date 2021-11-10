Чтобы правдиво освещать происходящее на границе, МИД Польши призвал местных журналистов страны ехать в Беларусь и вести репортажи по другую сторону колючей проволоки. С польской - нельзя. Введенный режим ЧП запрещает присутствие журналистов - видимо, чтобы они не стали случайными свидетелями, а обнародование фактов применения силы и оружия польскими военными в отношении беженцев не попало в кадр.



Такое заявление вызвало бурную реакцию в профессиональном сообществе. Журналисты открыто критикуют и решение ввести режим ЧП, и внешнюю политику Варшавы последние годы. Работники СМИ не удивлены, что враждебные действия польского правительства встретились с ответной реакцией.