МИД Польши сдал в архив Варшавский договор

Это документ о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который был подписан в 1955 году странами социалистического блока. Он был призван установить двуполярность международных отношений. Документ является аналогичным ответом Североатлантическому альянсу, созданному на востоке. Лидирующую позицию в этом соглашении занимал Советский Союз. По словам польского министра иностранных дел Збигнева Рау, Варшава символически отделяется от названного соглашения.