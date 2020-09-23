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МИД Польши сдал в архив Варшавский договор
Это документ о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который был подписан в 1955 году странами социалистического блока. Он был призван установить двуполярность международных отношений. Документ является аналогичным ответом Североатлантическому альянсу, созданному на востоке. Лидирующую позицию в этом соглашении занимал Советский Союз. По словам польского министра иностранных дел Збигнева Рау, Варшава символически отделяется от названного соглашения.
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