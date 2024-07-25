МИД Польши: Живущим в ЕС украинцам можно создать такие условия, чтобы они вынужденно вступали в ВСУ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил создать украинцам, живущим в Евросоюзе, такие условия, чтобы те были вынуждены вернуться в "незалежную", а также отметил, что в ЕС сейчас находятся сотни тысяч потенциальных призывников.

В Польшу после начала конфликта в Украине прибыли около 2 млн украинцев. Сейчас в стране живет только часть из них, большинство перебралось в Германию. При этом Варшава ожидает, что осенью и зимой в страну нахлынет новая волна беженцев из-за нехватки в Украине электроэнергии и тепла.