Атаки дронами на Крымский мост и Москву, все преступления киевского режима (из-за действий которого, в том числе пострадали журналисты в Запорожской области) Россия не оставит без ответа, их расследует Следственный комитет.

Москва оставляет за собой право на жесткие ответные меры, следует из заявления МИД России. Однако режим Зеленского уверен, что осуждения от Запада - так называемого цивилизованного мира - не последуют. Отсюда возникает вопрос к простым американцам: неужели вы забыли теракты 11 сентября 2001 года?

Напомню слова Президента США Джорджа Буша-младшего. Он сказал, что "эта атака на США квалифицировалась буквально как объявление войны Вашингтону". Прошло много лет. За эти годы международное сообщество сплотилось в своем неприятии международного терроризма. Российская Федерация в буквальном смысле первая протянула руку помощи США и оказала необходимое содействие в борьбе с терроризмом. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

"У меня вопрос к простым американцам: а чем же беспилотные аппараты, которые направляются на жилые дома, на офисные центры, на объекты гражданской инфраструктуры отличаются от того, через что прошли граждане США в 2001 г.? Масштабом? - спросила Мария Захарова. - Вы ждете масштаба? Или вы все-таки вернетесь к базовым представлениям о том, что международному терроризму не может быть оправданий, а уж тем более поддержки.