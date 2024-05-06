МИД РФ: Ответом на атаки Киева по территории РФ оружием Британии станут удары по ее технике

Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси был проинформирован, что ответом на атаки Киева по территории РФ с использованием оружия Британии могут стать удары по военным объектам и технике Великобритании на территории Украины и за ее пределами. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам вызова дипломата в МИД РФ, сообщает ТАСС.



"Послу заявлено, что российская сторона рассматривает слова Дэвида Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева", - указали в МИД РФ. В ответ на это целью "могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами".



В российском ведомстве подчеркнули, что британскому послу в МИД РФ сегодня был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в интервью Reuters о праве Украины наносить удары по территории Российской Федерации с применением британского оружия.



"Найджелу Кейси было жестко указано на то, что враждебный выпад Дэвида Кэмерона прямо противоречит ранее звучавшим заверениям британской стороны при передаче киевскому режиму крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России. Тем самым глава Форин-офиса дезавуировал эту позицию, признав де-факто свою страну стороной конфликта", - отметили в российском дипведомстве.



