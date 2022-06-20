МИД РФ потребовал от Литвы отменить запрет на транзит грузов в Калининград

Тезис номер один - действия эти незаконные и могут иметь, конечно, и для Литвы, и для Евросоюза далеко идущие последствия. Грубейшее нарушение всех их обязательств, причем принятая практически без предупреждения, потому что по международным нормам европейские железнодорожные власти литовские должны были уведомить как минимум за 5 дней нас о прекращении этого транзита. Они сделали это практически меньше чем за сутки.

Олег Нилов, первый зампредседателя комитета Госдумы России по аграрным вопросам