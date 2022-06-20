3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
МИД РФ потребовал от Литвы отменить запрет на транзит грузов в Калининград
Литва в ночь на 18 июня частично остановила транзит в Калининградскую область. Ограничения коснулись более чем половины доставляемых грузов, среди них и товары, необходимые для обеспечения самых насущных нужд (цемент, металлы, другая строительная продукция). Запрет, как заявили в Вильнюсе, согласован с Еврокомиссией. При этом ограничения - прямое нарушение литовских обязательств. Гарантии беспрепятственного товарного сообщения с Калининградом Вильнюс давал в начале 90-х, покидая СССР, а также в 2002 перед своим вступлением в Евросоюз.
Россия потребовала от Литвы немедленно снять запрет. В противном случае Москва оставляет за собой право на принятие действенных ответных мер.
Тезис номер один - действия эти незаконные и могут иметь, конечно, и для Литвы, и для Евросоюза далеко идущие последствия. Грубейшее нарушение всех их обязательств, причем принятая практически без предупреждения, потому что по международным нормам европейские железнодорожные власти литовские должны были уведомить как минимум за 5 дней нас о прекращении этого транзита. Они сделали это практически меньше чем за сутки.
Губернатор Калининградской области назвал запрет Литвы на железнодорожный транзит "неприятной, но решаемой ситуацией". Антон Алиханов сообщил, что возможно поставить свободные на Балтике суда на линию Луга - Балтийск, чтобы обеспечить ритмичную работу экономики и промышленности региона. Правда, стоимость логистики в этом случае возрастет.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все