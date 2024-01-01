Спонсируемая западными государствамиУкраинаможет развернуть поставляемые ей натовские вооружения против стран - членов НАТО. Об заявилив МИД РФ,пишетГазета.ru.

В МИД сообщили, что западные страны должны понимать, что "взращенный и спонсируемый ими преступный режим, который западники поддерживают длянападений наРоссию, однажды обратит натовское оружие против самих стран НАТО".

Ранее депутатЕвропарламентаотИрландииМик Уоллеспредположил, что конфликт в Украине продолжается из-за нежелания американских властей его прекращать. Он обратил внимание, что вЕвропе не хотели прекращения огня вУкраине или всекторе Газа, потому что СШАэтого не желают.