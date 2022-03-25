МИД РФ возложил на Украину ответственность за срыв подписания соглашений о безопасности ядерных объектов

Министерство иностранных дел России возложило на Украину ответственность за срыв подписания соглашений о безопасности украинских ядерных объектов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой "О ситуации вокруг безопасности ядерных объектов в Украине", сообщает БелТА.

"В течение последних недель велось активное обсуждение инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о заключении договоренности между агентством, Россией и Украиной в целях обеспечения безопасности украинских ядерных объектов в условиях проведения специальной военной операции российскими вооруженными силами, - указали в МИД РФ. - Семь важных положений, которые предлагалось при этом закрепить в виде обязательств сторон, безусловно, содействовали бы стабильности и предсказуемости всего того, что происходит сейчас вокруг ядерной инфраструктуры Украины, в первую очередь ее атомных электростанций. Физическая и ядерная безопасность объектов, их работоспособность гарантировалась бы должным образом, в том числе под контролем МАГАТЭ".

В комментарии подчеркивается: Россия с самого начала поддержала инициативу гендиректора МАГАТЭ. "Готовы были подписать разработанный МАГАТЭ документ в том виде, как он был подготовлен генеральным директором агентства. Находились в самом тесном контакте с Рафаэлем Гросси по этому вопросу", - отметили в МИД РФ.

"Тем не менее трудности в достижении понимания в этих вопросах сохраняются и отнюдь не по вине российской стороны. Ответственность за срыв трехсторонней, а затем и двух параллельных двусторонних договоренностей целиком и полностью лежит на Украине, - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. - В опубликованном 23 марта заявлении гендиректора агентства прямо указано, что, несмотря на предпринятые им усилия, положительного результата достичь не удалось".