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МИД РФ возложил на Украину ответственность за срыв подписания соглашений о безопасности ядерных объектов
Министерство иностранных дел России возложило на Украину ответственность за срыв подписания соглашений о безопасности украинских ядерных объектов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой "О ситуации вокруг безопасности ядерных объектов в Украине", сообщает БелТА.
"В течение последних недель велось активное обсуждение инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о заключении договоренности между агентством, Россией и Украиной в целях обеспечения безопасности украинских ядерных объектов в условиях проведения специальной военной операции российскими вооруженными силами, - указали в МИД РФ. - Семь важных положений, которые предлагалось при этом закрепить в виде обязательств сторон, безусловно, содействовали бы стабильности и предсказуемости всего того, что происходит сейчас вокруг ядерной инфраструктуры Украины, в первую очередь ее атомных электростанций. Физическая и ядерная безопасность объектов, их работоспособность гарантировалась бы должным образом, в том числе под контролем МАГАТЭ".
В комментарии подчеркивается: Россия с самого начала поддержала инициативу гендиректора МАГАТЭ. "Готовы были подписать разработанный МАГАТЭ документ в том виде, как он был подготовлен генеральным директором агентства. Находились в самом тесном контакте с Рафаэлем Гросси по этому вопросу", - отметили в МИД РФ.
"Тем не менее трудности в достижении понимания в этих вопросах сохраняются и отнюдь не по вине российской стороны. Ответственность за срыв трехсторонней, а затем и двух параллельных двусторонних договоренностей целиком и полностью лежит на Украине, - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. - В опубликованном 23 марта заявлении гендиректора агентства прямо указано, что, несмотря на предпринятые им усилия, положительного результата достичь не удалось".
"Вместе с тем окно возможностей, как мы понимаем, в настоящий момент все еще не закрыто. Россия будет и далее делать все от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов в Украине была обеспечена на должном уровне", - добавили в МИД РФ.
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