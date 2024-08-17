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МИД России допускает, что удар по мосту в Курской области произведен американскими ракетами
В МИД России допустили, что удары по Курской области впервые могли быть нанесены реактивными ракетами западного производства, вероятно, американскими Himars. Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
В результате атаки на мост через реку Сейм Глушковского района он был полностью разрушен. Не обошлось без жертв. Погибли волонтеры, оказывавшие помощь мирному населению.
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