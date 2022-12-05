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Москва и Киев не ведут прямые переговоры по безопасности на ЗАЭС - Захарова
Говорить, что стороны близки к согласию по приемлемому соглашению между РФ и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, несвоевременно, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.
Комментируя это высказывание, Захарова заявила, что "в первую очередь следует отметить, что нет никаких прямых переговоров между Россией и Украиной по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС".
"Возможные параметры декларации о создании зоны защиты ядерной и физической, ядерной безопасности ЗАЭС мы обсуждаем с Секретариатом МАГАТЭ, который в свою очередь пытается взаимодействовать с Украиной", - добавила она.
"Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно. Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС, а также сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами таких гипотетических договоренностей", - дополнила официальный представитель МИД России.
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