МИД России: обстрелы медучреждений являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев

Обстрелы ВСУ гражданских медицинских учреждений в ЛНР и Херсонской области являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев. Об этом говорится в заявлении МИД России, сообщает БелТА.

По данным российской стороны, 28 января вооруженные силы Украины, использующие системы залпового огня HIMARS производства США и предоставляемую странами НАТО разведывательную информацию, включая спутниковую, нанесли удар по больнице в Новоайдаре ЛНР. В результате обстрела погибли 14 человек, еще 24 получили ранения разной степени тяжести. Позднее в тот же день ВСУ выпустили 17 ракет по Новой Каховке в Херсонской области, треть из них разорвалась на территории местной больницы.