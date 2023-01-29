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МИД России: обстрелы медучреждений являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев
Обстрелы ВСУ гражданских медицинских учреждений в ЛНР и Херсонской области являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев. Об этом говорится в заявлении МИД России,сообщает БелТА.
По данным российской стороны, 28 января вооруженные силы Украины, использующие системы залпового огня HIMARS производства США и предоставляемую странами НАТО разведывательную информацию, включая спутниковую, нанесли удар по больнице в Новоайдаре ЛНР. В результате обстрела погибли 14 человек, еще 24 получили ранения разной степени тяжести. Позднее в тот же день ВСУ выпустили 17 ракет по Новой Каховке в Херсонской области, треть из них разорвалась на территории местной больницы.
Фото: БелТА
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