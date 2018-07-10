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"Придумайте что-нибудь новое!" МИД России ответил на обвинения Лондона в причастности к отравлению в Эймсбери

В своем "Твиттере" дипведомство называет обвинения Великобритании "старой мантрой" и призывает британскую сторону заняться настоящим расследованием.

Напомним, ранее в Эймсбери госпитализировали двух человек. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Одна пострадавшая скончалась накануне.

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