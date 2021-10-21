МИД России призывает Запад работать в контакте с белорусскими властями

Запад откровенно подрывает возможности Минска противодействовать нелегальной миграции - это заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Страны ЕС, граничащие с Беларусью, продолжают активно вмешиваться в наши внутренние дела. "Запад умышленно провоцирует обострение внутриполитической ситуации в Беларуси, и на фоне усиления внешнего давления и кратно возросших угроз безопасности внутри страны белорусским правоохранительным органам приходится концентрировать свои ресурсы на задачах обеспечения внутренней стабильности", - указала дипломат. В МИД России напомнили, что белорусская сторона неоднократно приглашала ЕС к диалогу по миграционной проблеме, но Евросоюз отвечает отказом.