МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за вербовки своих граждан

Власти Сенегала вежливо напомнили Украине о Венской конвенции, о которой в Киеве, судя по всему, уже совсем забыли. Ранее посольство Украины в Дакаре разместило пост в Facebook, в котором призывало иностранцев принять участие в вооруженном конфликте против России на украинской стороне. Как итог - посла Незалежной вызвали в МИД Сенегала и вручили ноту протеста. Такова оказалась цена вербовки сенегальцев. Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что первые из 16 тысяч иностранных наемников уже едут воевать за Украину.