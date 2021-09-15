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МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу США из-за слов Байдена

Душанбе раскритиковал Байдена за сравнение страны с Афганистаном. МИД Таджикистана вручил ноту послу США. Причина - странное высказывание Сонного Джо.Политик заявил:если бы эвакуация проводилась не в Афганистане, а в любой другой стране, например в Таджикистане, желающие улететь точно так же цеплялись бы за колеса самолетов. Такие высказывания, заявили в МИД Таджикистана, не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства.

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