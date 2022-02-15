МИД Украины: Нам удалось с партнерами сдержать Россию от дальнейшего обострения

Война все же отменяется. В Украине вроде как наигрались. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил: "Нам удалось с партнерами сдержать Россию от дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля, и вы видите, что дипломатия продолжает работать". Остановили планы врага, так сказать, своей умелой дипломатией.

Вот только Россия неоднократно заявляла об отсутствии планов нападения на Украину. Более того, Москва начала отвод войск от границ Украины после учений. Но это в повестку дня Запада не вписывается. Там продолжают активно снабжать Украину оружием. К слову, США предложили предоставить Киеву кредитные гарантии на сумму до одного миллиарда долларов. Канада готова выделить около 390 миллионов. В ближайшее время страна также отправит в Украину пулеметы, пистолеты и снайперские винтовки на сумму более 6 миллионов долларов.