ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

МИД Украины назвал слова президента Хорватии о Крыме неприемлемыми

МИД Украины назвал слова президента Хорватии о Крыме неприемлемыми

Пресс-секретарь Министерства иностранных делУкраиныОлег Николенко заявил, что слова президента Хорватии Зорана Милановича оКрыменеприемлемы. Такое мнение он высказал во вторник, 31 января, на своей странице в социальной сети. Его словаприводитРИА Новости.

"Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность нашей страны", - написал пресс-секретарь украинского МИД.

Накануне Миланович заявил, что Украинаникогда не сможет вернутьКрым. По его словам, это было очевидно еще до начала спецоперации РФ.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все