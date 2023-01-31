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МИД Украины назвал слова президента Хорватии о Крыме неприемлемыми
Пресс-секретарь Министерства иностранных делУкраиныОлег Николенко заявил, что слова президента Хорватии Зорана Милановича оКрыменеприемлемы. Такое мнение он высказал во вторник, 31 января, на своей странице в социальной сети. Его словаприводитРИА Новости.
"Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность нашей страны", - написал пресс-секретарь украинского МИД.
Накануне Миланович заявил, что Украинаникогда не сможет вернутьКрым. По его словам, это было очевидно еще до начала спецоперации РФ.
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