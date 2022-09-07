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МИД Украины требует извинений и внесения поправок в венгерские учебники
Украинский МИД продолжает войну сразу на тысяче фронтах. Сегодня Киев потребовал от Венгрии изъять из обращения учебники по географии для младших классов. Дело в том, что там упоминаются Карпаты и говорится, среди прочего, что это единственные высокие украинские горы. Официальный Киев требует извинений и внесения поправок: ведь Украина считает своими также и Крымские горы. Остается только позавидовать киевскому МИД - наверное, только украинские дипломаты успевают читать еще и венгерские школьные учебники.
Фото:pixabay.com
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