МИД Украины требует извинений и внесения поправок в венгерские учебники

Украинский МИД продолжает войну сразу на тысяче фронтах. Сегодня Киев потребовал от Венгрии изъять из обращения учебники по географии для младших классов. Дело в том, что там упоминаются Карпаты и говорится, среди прочего, что это единственные высокие украинские горы. Официальный Киев требует извинений и внесения поправок: ведь Украина считает своими также и Крымские горы. Остается только позавидовать киевскому МИД - наверное, только украинские дипломаты успевают читать еще и венгерские школьные учебники.

