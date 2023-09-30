ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

МИД Великобритании: Усталость от украинского конфликта является большой проблемой

Оказывать поддержку Украине "тяжело и болезненно". Это признали в Великобритании.

Глава МИД Джеймс Клеверли в интервью журналу "Хаус" рассказал, что если союзники не продолжат поддерживать Киев, то ситуация в миреякобы станет хуже.

Именно по этой причине позиция Лондона по вопросу оказания помощи тверда. Но, по мнению Клеверли, усталость от украинского конфликта является "большой проблемой".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все