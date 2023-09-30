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МИД Великобритании: Усталость от украинского конфликта является большой проблемой
Оказывать поддержку Украине "тяжело и болезненно". Это признали в Великобритании.
Глава МИД Джеймс Клеверли в интервью журналу "Хаус" рассказал, что если союзники не продолжат поддерживать Киев, то ситуация в миреякобы станет хуже.
Именно по этой причине позиция Лондона по вопросу оказания помощи тверда. Но, по мнению Клеверли, усталость от украинского конфликта является "большой проблемой".
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