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МИД Венгрии: поставки российских энергоносителей - вопрос национального суверенитета
Брюссель продолжает угрожать введением новых персональных и секторальных санкций в отношении России, загоняя Европу в энергокризис. Но есть страны, которые выступают против. Будапешт никогда не согласится с возможным включением российских энергетических компаний "Росатом" и "Газпром" в санкционные списки Запада. Таково заявление главы МИД Венгрии Петера Сиярто. Ведь если Росатом окажется под ограничениями, то закроется проект строительства венгерской АЭС "Пакш". Словом, здесь понимают, что США, подталкивая ЕС к антироссийским шагам, просто избавляются от конкурентов.
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