Мигрант-сириец ранил в Эссене 31 человека

Очередное преступление обезумевшего мигранта в Германии. По сообщениям СМИ, в городе Эссене 41-летний сириец протаранил на автомобиле 2 магазина, затем поджег несколько зданий. Далее, вооружившись мачете, преступник совершил несколько нападений на мирных граждан. Пострадал 31 человек, среди них 8 детей. Мигранта задержали, его мотивы устанавливаются.