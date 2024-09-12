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Мигрант-сириец ранил в Эссене 31 человека
Очередное преступление обезумевшего мигранта в Германии. По сообщениям СМИ, в городе Эссене 41-летний сириец протаранил на автомобиле 2 магазина, затем поджег несколько зданий. Далее, вооружившись мачете, преступник совершил несколько нападений на мирных граждан. Пострадал 31 человек, среди них 8 детей. Мигранта задержали, его мотивы устанавливаются.
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