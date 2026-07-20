Мигрантов в Латвии эксплуатируют как рабов

В Латвии мигрантов используют фактически как рабов. В стране активизировались агентства, которые вербуют дешевую рабочую силу.

Мигрантам из Узбекистана и Таджикистана обещают золотые горы, но на деле они попадают на изнурительные работы в леса и торфяные болота. Деньги такие работодатели крутят через подставные фирмы и частные лица, чтобы скрыть реальных нанимателей и уйти от налогов.

В Госинспекцию труда постоянно поступают жалобы от иностранцев, но там лишь разводят руками. И все же в основном люди боятся жаловаться, поскольку потеря работы может привести к аннулированию вида на жительство и разрешения на работу в Латвии.