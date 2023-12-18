Мигрантов предлагают высылать в Грузию и Молдову

The Guardian сообщает, что мигрантов хотят отправлять из Европы в Молдову и Грузию. С такой инициативой выступил один из лидеров немецкой партии христианских демократов.

Он предложил сделать для беженцев из Африки лагеря в этих странах. Там они будут ждать, пока государства Евросоюза рассмотрят их запросы на убежище. Также политик отметил - в Женевской конвенции не указано, что убежище беженцам нужно предоставлять именно в ЕС. А план по отправке их в третьи страны станет сдерживающим фактором.