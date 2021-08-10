Мигранты бегут от литовского "гостеприимства"

Избежать литовского "гостеприимства" пытаются всеми способами. Стало известно, что в Литве разыскивают сбежавших из Руднинкая мигрантов - из лагеря исчезли 12 человек, Пятеро из них позже вернулись. Поисками остальных занимается полиция. Сейчас на полигоне держат около 400 нелегалов из стран Азии и Африки. Рассмотрение их дел занимает много месяцев. И вопреки принятой в Европе процедуре литовские пограничники гонят беженцев через границу обратно, часто - силой. Этот случай обсуждался несколько дней назад - один из мигрантов был избит литовцами до смерти и умер практически на руках у белорусских пограничников.



Накануне мигранты опубликовали видеообращение к руководству ООН и канцлеру Германии с жалобами на свое бедственное положение. Их слова подтверждают и зарубежные СМИ. Так, по информации испанского издания Las Republicas, лагеря в Литве строятся посреди лесных массивов, где люди сталкиваются с нехваткой еды, клещами и тяжелыми погодными условиями. У них забирают мобильные телефоны. Кроме того, в центрах для мигрантов неоднократно происходили беспорядки.